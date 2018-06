Venlo (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SHOP APOTHEKE wieder aufgestockt: Die Leerverkäufer von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED haben ihr Short-Engagement in den Aktien der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) leicht angehoben. Die Finanzprofis von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED mit Sitz in London haben am 05.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition. [mehr] Independent Research Roche-Genussschein: Kein Kauf mehr! Impulse durch ASCO-Kongress bleiben aus Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Analyst Bernhardt Weininger von Independent Research: Bernhardt Weininger, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Analyse seine Kaufempfehlung des Roche-Genussscheins (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5). Der diesjährige ASCO-Kongress sei für Roche gemischt ausgefallen. Zwar habe das Unternehmen in verschiedenen Blutkrebsindikationen gute Studiendaten präsentieren und die bisherigen robusten Ergebnisse bestätigen können. [mehr] boerse-daily.de Continental-Aktie: Größeres Verkaufssignal möglich - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Größeres Verkaufssignal möglich - Chartanalyse Welcher Markt ist wichtiger, der Chinesische oder der USA? Diese Frage wird sich so mancher Investor in den letzten Tagen gestellt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Gegensätzlicher könnte die Ausgangslage für die Autoindustrie derzeit kaum sein! Der Chartverlauf der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) s. [mehr] Kolumnen mehr > Sven Weisenhaus Alle Blicke auf die Notenbanken Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die US-Notenbank am kommenden Mittwoch, den 13. Juni, ihren Leitzins erneut anheben (siehegestrige Börse-Intern). Zudem wird auf uns nach aktuellen Informationen nur einen Tag später eine marktbewegende Nachricht von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) zukommen. Ende des Kaufprogramms steht zur Diskussion So kündigte Chefvolkswirt der EZB Peter Praet vorgestern in einer Rede in Berlin an, dass am 14. Juni bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats über die Fortsetzung des Anleihenkaufprogramms diskutiert werden wird. Denn die EZB befinde sich auf einem guten Weg zum Erreichen des Inflationsziels, so Praet. Der Wirtschaftsaufschwung in den Staaten der Währungsunion sorge für einen höher. [mehr] Jörg Schulte Copper Mountain setzt Erkundung des New Ingerbelle-Vorkommens fort Kupfer-Produzent Copper Mountain Mining (ISIN: CA21750U1012 / TSX: CMMC) hat sein diesjähriges Explorationsbohrprogramm auf seiner namensgebenden ‚Copper Mountain'-Mine im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gestartet. Wie das Unternehmen aus Vancouver am Donnerstag mitteilte, soll dabei erneut die Erkundung des sog. ‚New Ingerbelle'-Vorkommens im Mittelpunkt stehen. Bereits 2017 konnten hier im Rahmen einer ersten Explorationsphase historische Bohrergebnisse bestätigt und eine sowohl seitlich als auch in die Tiefe hin offene Mineralisierung nachgewiesen werden. In diesem Jahr will man nun das erfolgreiche Explorationsprogramm fortsetzen und dab. [mehr] Microsoft-Calls mit 84%-Chance bei Kursanstieg auf 105$ Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) nach dem Allzeithoch weiter zulegen. Hier die Analyse: "Rückblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie am 13. März 2018 auf ein Hoch bei 97,24 USD. Ab 10. Mai drückte sie mehrere Tage gegen dieses Hoch. Letztlich gelang der Ausbruch. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 102,69 USD. Dies ist das aktuelle Allzeithoch. Anschließend kam es aber zu Gewinnmitnahmen. Ausblick: Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern und zu einem Rücksetzer in den Bereich 98,69 bis 97,24 USD führen. In diesem Bereich sollte Microsoft aber wieder nach oben drehen und die langfristige. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

