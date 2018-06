TORONTO, June 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- AXS Blockchain Solutions Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Canadian Data Preserve Inc., has been approved for listing.



Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.



AXS Blockchain Solutions Inc. is a company focused on introducing, educating, and activating both enterprises and customers with digital products and services connected to innovative platforms and instruments. We seek to solve problems of inefficiency and limited access to cryptocurrencies with innovative trading and debit card solutions, in addition to researching and developing technologies to aid enterprises with fulfilment. AXS Blockchain Solutions Inc. leverages its extensive network in product development communities, digital media, and global thought leaders to create value for shareholders, partners, and customers.



AXS Blockchain Solutions Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Canadian Data Preserve Inc., a été approuvé pour inscription.



Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.



AXS Blockchain Solutions Inc. est une société axée sur l'introduction, l'éducation et l'activation des entreprises et des clients avec des produits et services numériques reliés à des plates-formes et instruments innovants. Nous cherchons à résoudre les problèmes d'inefficacité et d'accès limité aux cryptocurrencies avec des solutions innovantes de cartes de trading et de débit, en plus de rechercher et développer des technologies pour aider les entreprises à se réaliser. AXS Blockchain Solutions Inc. tire parti de son vaste réseau de communautés de développement de produits, de médias numériques et de leaders d'opinion mondiaux pour créer de la valeur pour les actionnaires, les partenaires et les clients.



Issuer/Émetteur: AXS Blockchain Solutions Inc.

Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires

Symbol(s)/Symbole(s): BAXS

Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 166 703 603

Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 38 750 000

CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie

CUSIP: 00249A 10 8

ISIN: CA 00249A 10 8 4

Boardlot/Quotité: 500

Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN

Trading Date/Date de negociation: Le 11 juin/June 2018

Other Exchanges/Autres marches: N/A

Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: February 28/Le 28 février

Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.



