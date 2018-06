Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts019/08.06.2018/11:00) - Die Lighthouse Werbeagentur präsentiert sich in neuem Design und läutet die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Werbeagentur ein. Angelika Thonauer, Inhaberin und Leiterin der Agentur, gewährt Einblicke hinter die Kulissen. Weichen in Richtung Expansion Expansion war und ist für die Unternehmerin, Frau Angelika Thonauer, akad. geprüfte Werbekauffrau, die selbst zusätzlich das Industrieunternehmen THONAUER mit aufgebaut hatte, immer einer der Kernpunkte, um erfolgreich am Markt zu reüssieren. Werbung selbst betrachtet die Unternehmerin nicht nur als Mittel zum Zweck: "Meiner Meinung nach sollte gute Werbung Spuren hinterlassen und die Weichen jedes Unternehmens in Richtung Expansion stellen." 25 Jahre Erfolgsgeschichte Werbeagentur "Ich hatte das große Vergnügen und die Aufgabe, vor mittlerweile 30 Jahren das Industrieunternehmen THONAUER GmbH, das heute mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt, mit aufzubauen. Meine Aufgabe war es, Produkte zu vermarkten, Abteilungen zu etablieren, interne Strukturen wie die IT, Controlling und die Logistik aufzubauen und vieles mehr. Dieses Know-how fließt natürlich auch bei der täglichen Agentur-Arbeit mit ein. Mein Team und ich beleuchten technische Betriebe mit einem strategischen Weitblick. Dieses Gesamtpaket unterscheidet uns sicher grundsätzlich von einer klassischen Werbeagentur", so die Unternehmerin, und lüftet damit ein wenig das Geheimnis hinter der Erfolgsgeschichte. Sinnvoll eingesetztes Geld in richtige Werbung - Outflow bringt Inflow" "Ich persönlich betrachte Werbung und Marketing als unschätzbaren Wert, wenn diese Arbeit richtig gut gemacht wird. Selbstverständlich beobachte ich auch, dass teilweise Unternehmen falsch beraten werden. Wir sprechen hier aber von sinnvoll eingesetztem Geld in richtige Werbemaßnahmen", so die Meinung der Agenturleiterin. "Es gibt ein einfaches funktionierendes Prinzip: Outflow bringt Inflow. Schickt man etwas hinaus, kommt woanders etwas in Form von Anfragen, Aufträgen und so weiter zurück." Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Kaufleute gerne hie und da am falschen Platz einsparen möchten. Dafür mache sie jedoch nicht die Kaufleute selbst, sondern die Ausbildungsstätten verantwortlich, die dieses Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und einzusetzenden Mitteln in Werbung aus ihrer Sicht teilweise zu wenig vermitteln. Veränderung der Werbung in den letzten 25 Jahren Digitale Medien haben massiven Einzug in die Werbebranche gehalten und beschäftigen seitdem auch den Business-to-Business-Markt eindringlicher. "Die Werbung bietet heute andere und noch mehr Möglichkeiten. Jeder kann alles jederzeit einsehen, Werbung wird immer transparenter und ermöglicht auch Ländern, die früher ausgespart waren, mehr Einblick. Generell finde ich, dass digitale Medien sehr viele Zusatz-Chancen bieten. Ich bin natürlich ein Verfechter des guten Marketing-Mix. Nur auf Online zu setzen, wäre falsch", so die Inhaberin der Agentur. "Wir haben seit zwei Jahren unsere Online-Inhouse-Abteilung stetig vergrößert und verzeichnen auch hier für unsere Kunden große Erfolge." Seit Juni mit dem Relaunch am Markt Das Unternehmen entschied sich für ein komplettes Redesign der eigenen Marke. "Ein neues Erscheinungsbild hatten wir tatsächlich schon lange im Visier. In diesem Jahr haben wir dies schlussendlich strategisch als Fixpunkt auf der Agenda geführt. Dem Content haben wir dabei sehr viel Bedeutung beigemessen, neue Tools eingebaut, und nachdem uns selbst Case Stories extrem wichtig sind, um unseren Kunden anschaulich mehr zu zeigen als nur blanke Theorie, finden sich auf unserer Website einige davon auf", lächelt Frau Thonauer und verweist auf die neue Website: https://www.lighthouse.co.at Die Lighthouse Werbeagentur stellt im Bereich Konzeption, On- und Offline-Strategien, Branding, Umsetzung und Messung von Werbemaßnahmen speziell im Industriesektor seit Jahren eine fixe Größe dar und berät B2B-Firmen. (Ende) Aussender: Lighthouse Werbeagentur Ansprechpartner: Monika Hutter Tel.: +43 2236 320 196 E-Mail: kontakt@lighthouse.co.at Website: www.lighthouse.co.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180608019

