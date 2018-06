"In der Vergangenheit haben wir viele wegweisende Kupplungssysteme für sensitive Umgebungen in der Prozessindustrie entwickelt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Kunden und Anwendern aus der Branche zu zeigen, dass wir heute für nahezu jede Applikation eine technische hochwertige Kupplungslösung im Programm haben. Und diesen Beweis wollen wir auf der Achema antreten", sagt Laurent Patuel, Leitung Vertrieb und Marketing Stäubli Fluid Connectors.

Für die Messebesucher heißt das: Am Stäubli-Stand werden sie das breite Spektrum an Schnellkupplungen und Multikupplungssystemen nicht nur produktseitig, sondern wo immer möglich anschaulich in konkreten Anwendungen erleben. Die Messeexponate reichen von der Probenentnahme über das Entleeren und Befüllen von Behältern bis hin zur Temperierung von Reaktoren. Applikationen, die sich auf einem Messestand nicht real abbilden lassen, ...

