München (ots) - "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 12,2 % MA (14-49) und 15,6 % MA (14-29)



- Starke Daytime mit "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - RTL II-Tagesmarktanteil von 9,1 % - Bester Donnerstag seit 2013



Die RTL II-Reportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erzielte in der Primetime am gestrigen Donnerstag herausragende Werte. Das von der Spiegel TV GmbH produzierte Format erreichte starke 12,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und bis zu 1,69 Mio. Zuschauer gesamt. Auch in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen wurde mit 15,6 % MA ein beeindruckender Wert erzielt.



Im Anschluss überzeugte "Exklusiv - Die Reportage" zum Thema "Deutschland, deine Straßenkinder" mit 12,6 % MA (14-49) und herausragenden 19,0 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen.



In der Daytime holte die Doppelfolge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" starke 9,6 % MA bei den 14-49-Jährigen und ebenfalls 9,6 % in der jungen Zielgruppe 14-29 Jahre.



Am Vorabend zeigten die RTL II-Soaps eine starke zweistellige Performance und bestätigten die Form der letzten Wochen. "Köln 50667" erreichte 13,1 % MA (14-49 Jahre) und 20,6 % MA (14-29 Jahre). Um 19 Uhr kam "Berlin - Tag & Nacht" auf 11,9 % MA (14-49 Jahre) und 16,8 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre).



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 9,1 % (14-49 Jahre). Es war der quotenstärkste Donnerstag seit August 2013.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 07.06.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



