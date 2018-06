Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gerichtliche Aufarbeitung des VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Dieselskandals und dessen dramatische Folgen für VW- und Porsche-Aktionäre kam bisher nur sehr schleppend voran, so die der Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dabei ist die zu klärende Frage einfach. Sie lautet: Haben die Volkswagen AG un. [mehr] J.P. Morgan Securities Rio Tinto-Aktie sollte jetzt übergewichtet werden! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse des Analysten Lyndon Fagan von J.P. Morgan Securities: Aktienanalyst Lyndon Fagan von J.P. Morgan Securities rät Anlegern im Rahmen einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von Rio Tinto Ltd. (ISIN: AU000000RIO1, WKN: 855018, Ticker-Symbol: CRA1, Sydney-Symbol: RIO). Steigende Eisenerz- und Kohlepreise würden eine höhere fundamentale Bewertung der Aktien von Rio Tinto Ltd. rechtfertigen, so die Analysten von J.P. Morgan Secu. [mehr] LBBW Fielmann-Aktie: Trotz außerordentlicher Belastungsfaktoren solides Ergebnis in Q1 - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW: Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF). Fielmann habe im ersten Quartal einen leicht niedrigeren Absatz von 1,92 Mio. Brillen (VJ 1,95 Mio.) erzielt. Der Umsatz habe dagegen leicht von 341,9 Mio. EUR auf 349,9 Mio. EUR erhöht. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Bitcoin, Ethereum, Ripple - hier handeln Sie am besten Bitcoin, Ethereum, Ripple - wer hat in den vergangenen Monaten nicht über ein Investment in eine der drei Kryptowährungen nachgedacht? Sicherlich haben Viele den Gedanken wieder verworfen, da sie nicht wussten wo sie die digitalen Währungen am besten handeln sollen. Die Einstiegshürde ist im Vergleich zum Aktienmarkt sehr hoch. Beim Marktführer eTorokann man sich mit dem Demokonto (hiergeht es zur Anmeldung) erst einmal an die Kryptos rantasten. Zusätzlich zu Bitcoin, Ethereum und Ripple, können Anleger bei eToro die folgenden Kryptos mit einem Spread zwischen 1,5 und 5 Prozent 24 Stunden am Tag handeln: Bitcoin Cash Dash EOS Ethereum Classic N. [mehr] Björn Junker Chinas Goldschmuckmarkt kriegt die Kurve Der chinesische Markt für Goldschmuck hat nach Aussage des World Gold Council (WGC) die Kurve gekriegt. Das könnte, so die Branchenvereinigung, zu einem Anstieg der globalen Goldnachfrage und einer verbesserten, langfristigen Performance des Goldpreises führen.In den vergangenen 15 Jahren, hieß es in dem Bericht, hat sich die Nachfrage nach Goldschmuck in der Volksrepublik mehr als verdreifacht, da die Wirtschaft und der persönliche Wohlstand vieler Chinesen stiegen. Infolge dessen ist China mittlerweile der größte Goldkonsument der Welt und die dortige Schmucknachfrage macht 30% des weltweiten Bedarfs aus.Allerdings: Zwischen 2013 und 2016 ging die Nachfrage nach Goldschmuck im Reich der Mitte um ein Drittel zurück, so der W. [mehr] Alle Blicke auf die Notenbanken Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die US-Notenbank am kommenden Mittwoch, den 13. Juni, ihren Leitzins erneut anheben (siehegestrige Börse-Intern). Zudem wird auf uns nach aktuellen Informationen nur einen Tag später eine marktbewegende Nachricht von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) zukommen. Ende des Kaufprogramms steht zur Diskussion So kündigte Chefvolkswirt der EZB Peter Praet vorgestern in einer Rede in Berlin an, dass am 14. Juni bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats über die Fortsetzung des Anleihenkaufprogramms diskutiert werden wird. Denn die EZB befinde sich auf einem guten Weg zum Erreichen des Inflationsziels, so Praet. Der Wirtschaftsaufschwung in den Staaten der Währungsunion sorge für einen höher. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...