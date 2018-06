Unterschleißheim (ots) - Die pmOne AG freut sich, auf der diesjährigen weltweiten Partnerkonferenz von Microsoft, der Microsoft Inspire, gleich doppelt ausgezeichnet zu werden: pmOne wurde nicht nur in der Kategorie "Country Partner of the Year" für Deutschland ausgezeichnet, sondern konnte sich auch in der weltweiten Kategorie "Data Estate Modernization" durchsetzen. Insgesamt haben 2.600 Microsoft Partner aus 115 Ländern ihre Nominierungen in insgesamt 39 Kategorien eingereicht.



"Als pmOne AG hatten wir als eines der ersten Unternehmen frühzeitig auf die Themen Analytics und Cloud gesetzt", so Peter Oberegger, CEO der pmOne AG. "Für uns sind die Auszeichnungen eine Bestätigung unserer Leistungen und zeigen, dass wir äußerst agil und innovativ sind. Mit uns sind Mittelständler wie auch große Unternehmen in der Lage, den Transformationsprozess zu Digitalisierung und Cloud zu bewältigen. Die beiden Auszeichnungen als Ergebnis unser Anstrengungen sind ein wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmen."



Die Microsoft Partner of the Year Awards ehren nationale und internationale Partner für ihre herausragenden Leistungen bei der Lieferung von Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologie. Die beiden Awards zeichnen die pmOne AG sowohl für ihren Erfolg im deutschen Markt in Zusammenarbeit mit der Microsoft Deutschland GmbH als auch für ihre Innovationskraft im Aufbau und Vertrieb von Analytics-Lösungen auf Basis moderner Cloud Plattformen aus.



"Wir freuen uns, pmOne nicht nur als Microsoft Country Partner of the Year Germany auszuzeichnen, sondern auch als Global Partner of the Year in der Kategorie Data Estate Modernization", so Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp. "pmOne hat sich als Top-Partner profiliert, der für das bemerkenswerte Know-how und die Innovationskraft unserer Partner-Community steht, wenn es um die Bereitstellung transformativer Lösungen geht."



Über pmOne



2007 gegründet und in München beheimatet, beschäftigt pmOne heute mehr als 220 Menschen. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Business Intelligence, Artificial Intelligence und Corporate Performance Management ( BI, AI, CPM ) unterstützen wir Unternehmen - vom Mittelständler bis zum Großkonzern - auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter. Wir helfen dem Management dabei aus den vorhandenen Daten für die Unternehmenssteuerung die richtigen Schlüsse zu ziehen und so die Effizienz des Unternehmens messbar zu steigern. pmOne ist dabei der Partner an Ihrer Seite - ob es um Planung, Konsolidierung, Reporting, Simulation, Analyse oder Prognose geht. Gemeinsam mit unserer Managementberatung verovis unterstützen wir unsere mehr als 500 Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei ihren Digitalisierungsstrategien. Dabei kommen neben CCH® Tagetik bevorzugt die technologischen Plattformen von Microsoft und SAP zum Einsatz, ergänzt um die eigenentwickelte Software cMORE, SmartStart Consolidation (SSC) und XPCT.



Pressekontakt: Stefan Sexl Generalbevollmächtigter pmOne AG Freisinger Str. 9 85716 Unterschleißheim stefan.sexl@pmone.com +49 89 4161761-0