Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der italienischen Staatsanleiherenditen wird nach Einschätzung der Commerzbank weiterhin wirksam vom Versprechen der Europäischen Zentralbank (EZB) gedeckelt, im Notfall Staatsanleihen von Ländern zu kaufen, deren Staatsanleiherenditen sie für zu hoch hält. Dass die Zentralbank bald ein Drittel der ausstehenden italienischen Staatspapiere halten dürfte, was gegenwärtig als juristische Obergrenze gilt, würde die EZB nach Krämers Überzeugung im Ernstfall nicht an der Durchführung von Outright Monetary Transactions (OMT) hindern.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Europäische Gerichtshof die EZB auf die Anklagebank setzt, wenn die Verhältnisse einem Notstand gleichkommen", sagte Krämer. Allerdings, so fügte Krämer hinzu, setzte das voraus, dass Italien tatsächlich am Euro festhalten wolle. Krämer erwartet, dass die EZB am Donnerstag ein Ende ihres Anleihekaufprogramms APP ankündigen wird - nicht, weil sie tatsächlich an eine durchgreifende Besserung der Inflationsaussichten glaube, sondern aus den oben genannten juristischen Gründen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.