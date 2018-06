Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Im Mai seien die Preise für den Kunststoff TDI in Asien um 25 Prozent gefallen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei negativ für den Spezialchemiekonzern. Die Gewinne könnten dementsprechend vom dritten Quartal an unter Druck geraten./la/gl Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-08/11:48

ISIN: DE0006062144