Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds nach einer Fachkonferenz der US-Investmentbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Pence belassen. Das Hypothekengeschäft der britischen Bank dürfte den Barclays-Managern zufolge weniger stark wachsen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Großbritannien verlaufe zudem die Kreditvergabe an kleine und mittelgroße Unternehmen recht schleppend./la/jkr Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-08/11:56

ISIN: GB0008706128