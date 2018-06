Die Michel Cortesi Asset Management am Standort Zürich wird in Feri (Schweiz) umbenannt. Das dreizehnköpfige Team soll sukzessive ausgebaut werden. Im Rahmen der Wachstumsstrategie sind auch weitere Akquisitionen in der Schweiz denkbar, wie die Feri-Gruppe schreibt. In der Schweiz bietet das Feri-Team neben Investmentlösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...