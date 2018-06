Paris - Vor dem G7-Gipfel sind die Anleger an Europas Aktienmärkten in Deckung gegangen. Der EuroStoxx 50 fiel bis zum Freitagmittag um 0,82 Prozent auf 3431,31 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von rund einem Prozent an.

In Paris gab der CAC-40 am Freitag um 0,34 Prozent auf 5429,59 Punkte nach, und in London büsste der britische FTSE 100 0,73 Prozent auf 7648,47 Punkte ein. In Mailand sackte der Leitindex FTSE MIB um 1,78 Prozent ab.

Schon vor dem am Abend beginnenden, zweitägigen Treffen der sieben grossen Industrienationen in Kanada ist der Streit der G7-Partner mit US-Präsident Donald Trump offen ausgebrochen. Nach Gesprächen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau rief Frankreichs ...

