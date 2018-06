Zürich - Angesichts des eskalierenden Streits vor dem am Freitag beginnenden Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 sind die Anleger an der Schweizer Börse in die Defensive gegangen. Hinzu kamen negative Vorgaben von den Märkten aus den USA und Fernost sowie Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur in Deutschland. Überdies würden die Probleme in mehreren Schwellenländern wie Indonesien, Türkei, Brasilien und Argentinien zunehmen, sagte ein Händler.

Auf die Kauflaune drückt die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump, das Gipfeltreffen in Kanada vorzeitig zu verlassen. Trumps Tweets gossen Öl ins Feuer, in denen er die Handelspolitik der EU und Kanadas scharf kritisierte. Das zeige, wie stark das Zerwürfnis zwischen den USA und den anderen G7-Mitgliedern sei, sagte ein Marktteilnehmer: "Offensichtlich bemüht man sich nicht einmal mehr darum, auch nur den Anschein von Einigkeit zu wahren."

Der Swiss Market Index (SMI) taucht im Einklang mit den europäischen Börsen bis 11.10 Uhr um 0,84 Prozent auf 8'476,76 Punkte. Damit notiert der Leitindex erstmals seit Ende Mai wieder unter die Marke von 8'500 Zählern, was seinerzeit der tiefste Stand seit Februar 2017 gewesen war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sackt um 0,77 Prozent auf 1'419,52 Punkte ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,78 Prozent auf 10'213,93 Punkte nach.

In Zurückhaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...