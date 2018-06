Durchatmen mit Mode von Lululemon Athletica, Bergbaukonzern Antofagasta im E-Auto-Kupferrausch und Online-Möbelhändler Home24 im IPO-Check. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Lululemon Athletica - Bei 90 bis 100 Dollar kaufen

Funktionale Sportkleidung ist nicht nur fürs Training gedacht, sie muss auch für Büro und Bar taugen. Athleisure heißt dieser Modetrend. Als dessen Wegbereiter gilt der kanadische Entrepreneur Dennis "Chip" Wilson. Der heute drei Milliarden Dollar schwere Wilson gründete 1998 im kanadischen Vancouver das Label Lululemon Athletica und eröffnete 2000 den ersten eigenen Laden. Seit 2007 ist der Sportkonzern, der vor allem auf hochwertige Yogabekleidung und Accessoires spezialisiert ist, an der Börse New York notiert.

Die stylishen Sportklamotten verkauft Lululemon nicht an den Handel, sondern ausschließlich in weltweit inzwischen mehr als 400 eigenen Läden, vor Ort in Yogastudios oder in seinem Onlineshop, wo bereits jeder vierte Dollar umgesetzt wird. Der Konzern macht kein Sportsponsoring mit teuren Stars, sondern setzt auf Trainer und Trainerinnen aus der jeweiligen Region. Die Kanadier arbeiten dadurch profitabler als viele andere Sportartikelhersteller. In Nordamerika und in Australien ist das Label weithin bekannt und genießt bei vielen Frauen Kultstatus. Inzwischen ist die Expansion auch in Asien und Europa angelaufen, mit aktuell 36 Läden, davon 13 in Europa.

Für das aktuelle Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2019 endet, stellt das Management einen Umsatzanstieg von 15 Prozent auf drei Milliarden Dollar in Aussicht. Als Zielmarke für den Gewinn pro Aktie werden gut drei Dollar angepeilt. Selbst unter Berücksichtigung von fast einer Milliarde Dollar Nettoliquidität ist die Gewinnbewertung recht sportlich. Anleger sollten daher, zumal nach dem jüngsten Sprint der Aktie, Kursrücksetzer in Richtung 90 bis 100 Dollar abpassen.

Aktientipp 2: Antofagasta - Geldmaschine aus den Anden

Kupfer ist die sicherste Wette, um von der Fahrt des Elektroautos in Richtung Massenmarkt zu profitieren. In einem reinen Stromer werden etwa 80 Kilogramm Kupfer verbaut. Pro Ladestation kommen noch rund acht Kilo dazu. Zum Vergleich: In einem Auto mit Verbrennungsmotor werden zwischen 15 und 28 Kilo Kupfer verbaut.

Zunehmend nachgefragt wird das rote Metall auch in anderen Industrien. Zum Beispiel benötigen Windturbinen und Solaranlagen je Megawatt Nennleistung rund vier Tonnen Kupfer.

Noch reicht das globale Kupferangebot, um den Bedarf zu decken. Doch es kündigt sich ein Angebotsdefizit an. Der Markt könnte gar schneller ins Defizit drehen, sollte China aus Umweltschutzgründen die Einfuhr von Altmetall stark beschränken. Die Schmelzen müssten dann mehr Kupferkonzentrat von den Minen beziehen. Doch im Kupferbergbau wurde in den vergangenen Jahren zu wenig in die Erschließung neuer Vorkommen investiert. Gleichzeitig nimmt in den bestehenden Minen der Kupfergehalt im abgebauten Gestein ab, seit 1990 von 1,6 auf aktuell 1,1 Prozent. Zu den Top Ten der Kupferproduzenten auf der Welt mit einer Jahresfördermenge von zuletzt 704.000 Tonnen gehört Antofagasta aus Chile. Der 1888 gegründete Bergbaukonzern, der seinen Sitz in London hat, wird von der Familie des 2005 verstorbenen Milliardärs Andrónico Luksic Abaroa, die 65 Prozent des Aktienkapitals besitzt, kontrolliert. Luksic machte Antofagasta nach seinem Einstieg 1979 zu einem der weltweit profitabelsten Bergbaukonzerne. Zuletzt lag die Marge, bezogen auf das Ergebnis vor Steuer und Zinsen und Vermögensabschreibungen, bei satten 54,5 Prozent.

