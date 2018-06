Linz (www.anleihencheck.de) - Der heute anstehende Arbeitsmarktbericht für Mai könnte ein weiterer Hinweis für eine Zinserhöhung in Kanada sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gute Wachstumszahlen mit anhaltend positiven Aussichten, niedrige Arbeitslosenzahl und Inflationsdaten am Ziel, würden das Zinserhöhungsherz höher schlagen lassen. Daran sollte auch das Risiko eines globalen Handelskonfliktes nichts ändern. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass bei der nächsten Sitzung der Bank of Canada im Juli ein Zinsschritt von 25 BP bestätigt werde. Kursanstiege bei EUR/CAD (Kanadischer Dollar) würden daher nicht erwartet. (08.06.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...