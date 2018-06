Fundamental: Der unerwartete Anstieg bei den Rohöllagerbeständen belastete zuletzt die Ölpreise. Die Bestände erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,0 Millionen Barrel zur vergangenen Woche. Erwartet worden war ein Rückgang in etwa gleicher Höhe. Bis zum OPEC-Treffen am 22. Juni in Wien, auf das die Marktteilnehmer besonders achten werden, könnte der Ölpreis weiter unter Druck geraten. Es wird erwartet, dass Fördermengen angehoben werden könnten. Meldungen zur geplanten Ausweitung des Angebots kamen aus Saudi-Arabien und Russland.

Technisch: Nach einem steilen Anstieg von September bis Ende Mai, wodurch sich der Ölpreis der US-Sorte WTI Light Sweet Crude Oil in der Spitze bei 72,90 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...