Die Deutsche Post hat ihre Prognose über den operativen Gewinn (Ebit) um fast eine Milliarde Euro nach unten korrigiert. Gründe sind unter anderem ein niedrigeres Brief-und Paketaufkommen.

Die Deutsche Post streicht ihre Jahresprognose zusammen. Der Konzern peilt für dieses Jahr nur noch einen operativen Gewinn (Ebit) von 3,2 Milliarden Euro an, wie er am Freitag mitteilte. Bisher hatte Unternehmenschef Frank Appel 4,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit dem neuen Ausblick würde der Betriebsgewinn ...

