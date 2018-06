Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE geringfügig an: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ein Stück weit gesteigert. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 06.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,29% auf 1,30%. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt Aumann-Aktie: Kerzenchart signalisiert eine Wende zum Besseren - Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aumann-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe. Die Analyse hoher Zeitebenen fördere oftmals interessante Details zu Tage. So auch bei der Aumann-Aktie, wo aus Sicht der Candlestickanalyse ein sog. "morning star" vorliege. In der noch jungen Börsenhistorie des Papiers habe sich zuvor ein Abw. [mehr] Susquehanna Financial Alibaba Group Holding-Aktie: Fortsetzung des starken Momentums! - Aktienanalyse Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial: Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Shyam Patil, Aktienanalyst vom Investmenthaus Susquehanna Financial, in Bezug auf die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) seine positive Haltung. Die jüngsten Checks der e-Commerce- und Werbelandschaft würden ein starkes Momentum für Alibaba Group Holding Ltd. indiz. [mehr] Kolumnen mehr > Robert Halver Aktienmärkte aktuell - Krisenignorant oder mit Weitblick ausgestattet? In der Vergangenheit haben schon weniger Krisenpotenziale als heute Aktienkurse einbrechen lassen. Doch aktuell zeigt sich ein Lotusblüten-Effekt: Selbst große Risiken perlen an Aktien ab. Dabei steht das deutsche Geschäftsmodell "Export" durch den Handelsstreit unter Beschuss. Und in Italien ist eine Regierungskrise zwar abgewendet worden. Doch werden die stabilitätsfeindlichen Vorhaben der populistischen Regierungsparteien dem europäischen Frieden nicht zuträglich sein. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die Liquiditätshausse an den Aktienmärkten zum Auslaufmodell wird. . [mehr] Feingold-Research G7-Treffen - Absicherung nicht vergessen Schon im Voraus wurde der G7-Gipfel in Kanada groß diskutiert. Alle Augen waren dabei auf Trump gerichtet, der durch seine Strafzölle für Unruhe sorgt. Es droht die Konfrontation und auch wenn Experten am Ende davon ausgehen, dass Trump mal wieder für mehr Aufruhr sorgt als die tatsächlichen Konsequenzen, sollten Anleger die hohe Unsicherheit am Markt im Auge behalten. Helfen können zur Absicherung die Put-OptionsscheineCV0NNJauf den NASDAQ undSC0K6Mauf den DAX. Günstig handeln können Sie die beiden Scheine beim Onlinerbroker DEGIRO. James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert das wirtschaftliche Umfeld des G7-Treffens: . [mehr] Jürgen Sterzbach McDonalds: Heiß wie Frittenfett Die Nachricht eines geplanten Konzernumbaus ließ die Anleger bei McDonalds zugreifen. Die Aktie schoss nach oben und setzte ein Ausrufezeichen! Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 160 US-Dollar und einer Fälligkeit im Dezember könnte von einer steigenden McDonalds-Aktie überproportional profitieren. McDonalds ist die weltweit bekannteste Fastfood-Kette. Unter deren Namen werden derzeit in rund 120 Ländern weltweit mehr als 33000 Schnellrestaurants betrieben. Mehr als 80 Prozent dieser Filialen werden von unabhängigen Partnern als Franchise geleitet. Dieses Modell geht bis in die Anfänge des Konzerns zurück. 1940 eröffneten die Brüder McDonald in Kalifornien ei. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

