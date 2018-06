BEIJING (IT-Times) - Es gibt keine guten Nachrichten für das Mobility-Hoffnungs-Feld MonoRail von BYD. Regionale Behörden stoppten ein geplantes SkyRail-Projekt in China. BYD's Monorail-Projekt in Hengyang in der chinesischen Hunan Provinz, das erst im letzten Jahr als "demonstrative Tourismus-Linie"...

Den vollständigen Artikel lesen ...