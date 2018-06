Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach dem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Die Marke Gucci des Luxusgüterkonzerns habe noch Potenzial über die Markterwartungen hinaus, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion sei angesichts der positiven Präsentation "unfair". Sollte Gucci die selbst gesteckten Ziele erreichen, sei für die Kering-Aktie ein Kurs von 625 Euro drin, so die Expertin./ag/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121485