Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace hat Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys-Aktien spürbar verringert: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP befinden sich nach wie vor im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF). Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 06.06.2018 s. [mehr] First Berlin ABO Invest-Aktie: Hoher operativer Cashflow - Kaufempfehlung bekräftigt - Aktienanalyse Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin: Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO). ABO Invest habe das Jahr 2017 wie erwartet mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen abgeschlossen. Trotz des schwachen Windjahres habe das Unternehmen einen hohen operativen Cashflow von . [mehr] aktiencheck.de ProSiebenSat.1-Aktie: Aufsichtsrat Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher kauft Anteile - Aktiennews Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. Am 06.06.2018 hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher ein Paket von rund 1.200 ProSiebenSat.1-Aktien zum Kurs von 25,3548 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 30.425,81 EUR lag. Laurie Davison, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer Aktienanalyse vom . [mehr] Kolumnen mehr > Jürgen Sterzbach Optionsschein-Report-Update: Twitter Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CX9Q3C auf eine steigende Twitter-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der klassische Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 30 US-Dollar und einer Fälligkeit am 18.01.2019 notiert zur Stunde zum Geldkurs von 0,93 Euro und liegt mit 53 Prozent im Plus. Die Aktie stieg mit der Nachfrage nach Technologiewerten in den letzten Tagen steil an und erreichte bei 40,16 US-Dollar ein neues Hoch. Dadurch übertrafen die Notierungen das bisherige Jahreshoch bei 36,80 US-Dollar. Wer seinen bisherigen Gewinn aber noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position in der Er. [mehr] Robert Halver Aktienmärkte aktuell - Krisenignorant oder mit Weitblick ausgestattet? In der Vergangenheit haben schon weniger Krisenpotenziale als heute Aktienkurse einbrechen lassen. Doch aktuell zeigt sich ein Lotusblüten-Effekt: Selbst große Risiken perlen an Aktien ab. Dabei steht das deutsche Geschäftsmodell "Export" durch den Handelsstreit unter Beschuss. Und in Italien ist eine Regierungskrise zwar abgewendet worden. Doch werden die stabilitätsfeindlichen Vorhaben der populistischen Regierungsparteien dem europäischen Frieden nicht zuträglich sein. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die Liquiditätshausse an den Aktienmärkten zum Auslaufmodell wird. . [mehr] G7-Treffen - Absicherung nicht vergessen Schon im Voraus wurde der G7-Gipfel in Kanada groß diskutiert. Alle Augen waren dabei auf Trump gerichtet, der durch seine Strafzölle für Unruhe sorgt. Es droht die Konfrontation und auch wenn Experten am Ende davon ausgehen, dass Trump mal wieder für mehr Aufruhr sorgt als die tatsächlichen Konsequenzen, sollten Anleger die hohe Unsicherheit am Markt im Auge behalten. Helfen können zur Absicherung die Put-OptionsscheineCV0NNJauf den NASDAQ undSC0K6Mauf den DAX. Günstig handeln können Sie die beiden Scheine beim Onlinerbroker DEGIRO. James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert das wirtschaftliche Umfeld des G7-Treffens: . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

