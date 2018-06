In einem kooperativen Kommunikationsnetzwerk erreicht die V2X-Funktechnologie im Fahrzeug mehr Sicherheit auf den Straßen, verbessert autonomes Fahren und bahnt den Weg zur intelligenten Stadt. Die Fahrzeugkommunikation ermöglicht kontinuierliche, schnelle, authentifizierbare Interaktionen zwischen fahrenden Autos und kategorisiert sich im Allgemeinen in vier Anwendungsfälle: Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V, vehicle to vehilce), zwischen Fahrzeugen und straßenseitiger Infrastruktur (V2I), zwischen Fahrzeugen und Fußgängern (V2P) sowie zwischen Fahrzeugen und dem Mobilfunknetz (V2N). Unter dem Sammelbegriff V2X-Kommunikation haben diese Anwendungsfälle das Potenzial, Verkehrsfluss und -sicherheit wesentlich zu verbessern.

Wirksamer als das heutige ADAS

Die Erwartungen einer wesentlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit durch die Einführung der V2X-Technologie sind hoch. Ein Bericht der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit (NHTSA) im US-Verkehrsministerium sagt voraus: "Ein Ausbau der V2X-Technologien hat das Potenzial, 81 Prozent der Kollisionen von Personenfahrzeugen zu verhindern."

Die V2X-Technologie wird fortschrittlichere Sicherheitsfunktionen bieten als andere heute erhältliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...