Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Corporate Social Responsibility - CompuSafe nimmt seine Verantwortung ernst(press1) - Der Agile Sourcing Experte setzt sich mit seiner Unterstützungfür die Projekte BreakOut, Jambo Bukoba e.V., Stiftunglife und Senat derWirtschaft Deutschland für eine bessere Lebensqualität benachteiligterMenschen einMünchen, 08. Juni 2018 - Lauf Michael, lauf: Mit der Unterstützung desCharity-Reisewettbewerbs BreakOut [1] setzt sich die Münchner CompuSafe AG[2], Experte für Agile Sourcing, digitale Transformation undWeiterbildung, erneut für benachteiligte Menschen im In- und Ausland ein.Vom 08. bis zum 09. Juni sammelt der CompuSafe-Mitarbeiter Michael Böswirthzum zweiten Mal im Rahmen des Wettbewerbs für jeden gereisten KilometerSpenden für EinDollarBrille e.V.. CompuSafe unterstützt sein Vorhaben mit0,50 Cent pro Kilometer."Wir sehen unser soziales Engagement als Selbstverständlichkeit und alseine absolute Notwendigkeit für die Zukunft", erklärt Ralf Greis, CEO derCompuSafe AG. "Deshalb sind wir auch sehr stolz, dass sich unsereMitarbeiter für den guten Zweck einsetzen. Wir drücken Michael die Daumen,dass er möglichst viele Kilometer zurücklegt."CompuSafe und BreakOutBreakOut ist eine Initiative aus einer Studentengruppe. Teilnehmer müssensich in Zweierteams zusammenfinden und innerhalb von 36 Stunden möglichstviele Kilometer ohne Geld zurücklegen. Pro Kilometer werden Spenden vonden jeweiligen Teamsponsoren gesammelt. In diesem Jahr geht dieSpendensumme an EinDollarBrille e.V.. Damit werden Schulungen für Optikerfinanziert, die Sehtests durchführen und kostengünstig Brillen fürMenschen mit Sehbehinderung auf der ganzen Welt herstellen können."Abenteuer für den guten Zweck. Für diese Mischung konnte ich mich vonAnfang an begeistern. Im letzten Jahr haben ich und mein Teamkollegeinsgesamt 400 Euro für Jambo Bukoba e.V. gesammelt. Das möchten wir diesesJahr natürlich toppen. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Reise undbin gespannt, wie weit wir in diesem Jahr ohne Geld kommen werden", soMichael Böswirth von CompuSafe zu seiner BreakOut-Teilnahme.Kilometerspenden für das Team NoMoneyNoHoney2.0 können unter folgendemLink aufgegeben werden: https://break-out.org/team/472Weitere Informationen finden Sie im ausführlichen Interview mit MichaelBöswirth: https://www.compusafe.de/breakout-2018/Neben BreakOut zählen auch Jambo Bukoba e.V. und Stiftunglife, sowie Senatder Wirtschaft Deutschland zu den Social Engagements des Agile-Sourcing-Experten.Ausführliche Informationen zum sozialen Engagement von CompuSafe findenSie hier: https://www.compusafe.de/corporate-social-responsibility/Hinweis an die Redaktion:Falls Sie Interesse an einem Gespräch mit Ralf Greis zu Themen wieCorporate Social Responsibility, moderne Arbeitskonzepte, Agile Sourcingoder Skill Shift haben, dann wenden Sie sich gerne per E-Mail anmailto:compusafe@eloquenza.de oder telefonisch unter 089 242 038 0 an uns.Informationen über die CompuSafe AGDie CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet.Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen,das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformationdarauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung derAufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zustellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe denhohen Wissens-und Qualitätsanspruch der Menschen die mit und für dasUnternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne undführende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie istRepräsentant der Branche Dienstleister IT-Sourcing und DigitaleTransformation im Senat der Wirtschaft Deutschland. Weitere Informationenfinden Sie unter: http://www.compusafe.dePressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:compusafe@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1528450564.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Michael Böswirth von CompuSafe (png, 7134 KByte)[Quelle/Bildnachweis: CompuSafe]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 06:40 ET (10:40 GMT)