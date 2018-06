Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einem Medienbericht zufolge beabsichtigt die Bank of Japan (BoJ), ihre Inflationsvorhersagen für das laufende Fiskaljahr und 2019 bei ihrer Sitzung kommende Woche zu senken, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die BoJ habe bereits bei ihrer April-Sitzung den Zeithorizont, innerhalb dessen sie ihr Inflationsziel von 2 Prozent erreichen wolle, fallen lassen. Unterdessen sei das Bruttoinlandsprodukt für Q1/18 heute früh mit einem Minus von 0,2 Pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...