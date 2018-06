Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die derzeitigen politischen Unsicherheiten in Europa sorgen weiterhin für Bewegung im Anleihenmarkt, so die Börse Stuttgart. Nachdem in Italien die neue Regierung unter Giuseppe Conte vereidigt worden sei, würden deren Ziele klarer: Conte habe in seiner ersten Rede vor dem Senat eine "populistische" Politik angekündigt, mit der er in der Europäischen Union anecken dürfte. Auch die bereits im Vorfeld angekündigten zusätzliche Ausgaben und Steuersenkungen habe Conte bestätigt. Die Staatsverschuldung werde sich dadurch vergrößern. Die Angst um den Euro bleibe bestehen. Die Sorge über die weitere politische Entwicklung in Italien habe Anfang der Woche zu einem starken Anstieg der Risikoaufschläge für italieni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...