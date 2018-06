Luxembourg (www.fondscheck.de) - Im Rückblick auf das Kalenderjahr 2017 lässt sich ohne Zweifel konstatieren, dass sich die traditionellen internationalen Aktienmärkte in einem historisch niedrigen Volatilitätsumfeld bewegten und flächendeckend rückläufige implizite Volatilitäten in allen Laufzeitbändern zu beobachten waren, so Florian P. Konz, Portfolio Manager des Nordlux Strategie Fonds (ISIN LU0725384472/ WKN A1JRX8) von Nordlux Vermögensmanagement. Den besten Aufschluss darüber gebe der CBOE Volatility Index ( ...

Den vollständigen Artikel lesen ...