Berlin (ots) - Termin: Dienstag, 12. Juni 2018, 10.30 Uhr Ort: Presse- und Besucherzentrum des Bundespresseamts, Raum 4 Reichstagufer 14, 10117 Berlin



mit Dr. Volker Westerbarkey, Vorstandsvorsitzender von Ärzte ohne Grenzen Deutschland und Florian Westphal, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland



- Die Einnahmen von Ärzte ohne Grenzen Deutschland sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen, und die Organisation konnte zahlreiche neue Spender gewinnen.



- Menschen auf der Flucht blieben auch im Jahr 2017 im Fokus von Ärzte ohne Grenzen. Florian Westphal hat kürzlich die griechische Insel Lesbos besucht, auf der die Geflüchteten unter prekären Bedingungen leben. Vor allem viele Kinder zeigen Symptome von Trauma oder psychischem Stress. Florian Westphal stellt klare Forderungen an die Bundesregierung, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.



- Für die Menschen im Jemen ist es praktisch unmöglich, ins Ausland zu fliehen. Sie sitzen in ihrem kriegszerstörten Land fest. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen und es gibt viel zu wenig Nahrung und sauberes Wasser. Schwangere, Kinder und chronisch Kranke leiden am stärksten. Bleiben auch noch die notwendigen Impfungen aus, kommen längst überwunden geglaubte Krankheiten zurück.



Wir freuen uns, bei der Pressekonferenz mit Ihnen über den Jahresabschlussbericht 2017 und die Situation im Jemen sowie auf der griechischen Insel Lesbos zu sprechen.



Mit freundlichen Grüßen,



Annette Dörrfuß Leiterin Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Ärzte ohne Grenzen Deutschland



OTS: Ärzte ohne Grenzen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6684 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6684.rss2



Pressekontakt: Sollten Sie nicht kommen können, folgen Sie dem Livestream der PK und laden Sie die Pressemappe hier herunter: msf.de/sx



Christiane Winje, Tel. 030 700 130 - 240, christiane.winje@berlin.msf.org, www.aerzte-ohne-grenzen.de