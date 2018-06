wer an Italiens Unternehmen denkt, dem kommen schnell Nobelmarken wie Ferrari oder Gucci in den Sinn. Deren Aktien kann man an der Börse in Mailand problemlos ordern, doch entscheidend für den MIB 40, den wichtigsten Index des Landes, sind sie nicht. Dieser wird von den Finanzwerten dominiert.

Einfach einen ETF auf den italienischen Leitindex zu kaufen und anschließend darauf zu hoffen, dass sich die Börse nach einigen Tagen wieder erholen wird, ist deshalb eine sehr gewagte Strategie.

An ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...