Charttechnisch sind für die Alphabet-Aktie auf der Oberseite das am 29. Januar 2018 markierte Allzeithoch von 1.198,00 US-Dollar und das am 12. März bei 1.178,16 US-Dollar markierte Zwischenhoch entscheidend. Eine über diese beiden Hochs gelegte abwärtsgerichtete Trendlinie hat der Kurs in den letzten Tagen erfolgreich überwunden.

Damit geht der Anfang April begonnene Aufwärtstrend in eine neue Phase. Die Dynamik hat sich erhöht und die Alphabet-Aktie steigt kurzfristig wieder deutlich ... (Dr. Bernd Heim)

