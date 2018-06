Überspannungsschutz: Darum ist er so wichtig

Die Schadenstatistiken sprechen für sich: Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft verursachen Blitze und Überspannungen in Wohngebäuden jährlich einen Gesamtschaden von 240 Millionen Euro. Bei einer Überspannung liegen statt der üblichen 230 V Spannung dann für kurze Zeit mehrere zehntausend Volt auf der ins Haus führenden Stromleitung, in der Regel mit schwerwiegenden Folgen: Diese reichen vom Ausfall elektrischer und elektronischer Geräte und Steuerungen - der in der Folge auch zu Daten- und Systemverlust führen kann - bis zu Bränden durch geschädigte Geräte. »Mit einem äußeren Blitzschutz, dem Blitzableiter, ist es leider nicht getan«, stellt Oliver Born von der Initiative Elektro+ fest. »Denn ...

