Die EU stemmt eine Milliardenhilfe für Flüchtlinge in der Türkei. Staatsminister Roth zieht nun eine positive Bilanz.

Die milliardenschweren EU-Hilfen für syrische Flüchtlinge in der Türkei sind nach Ansicht der Bundesregierung ein Mittel gegen die Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation. Mittlerweile seien knapp 3,6 Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg im benachbarten Syrien in die Türkei geflohen, erklärte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, in einem Schreiben an die SPD-Fraktion, ...

