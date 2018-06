China steigert trotz Handelsstreites weiter seine Exporte. So gewinnt die Volksrepublik zwar an Stärke, aber auch an Argwohn seitens der USA.

Mitten im Handelsstreit mit den USA ist Chinas Handelsüberschuss im Mai erneut gestiegen. Wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen der Pekinger Zollverwaltung hervorging, überstiegen Chinas Exporte in die USA die US-Einfuhren nach China um 24,6 Milliarden US-Dollar (20,8 Milliarden Euro). Der Überschuss fiel damit 2,4 Milliarden Dollar größer aus als im Vormonat und stieg auch im Vergleich zum Mai des Vorjahres an.

Seit Jahresbeginn ist das Ungleichgewicht im Handel weiter gewachsen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...