Auf der CEBIT 2018 wird deutlich, dass Passwörter der

Vergangenheit angehören. Biometrie ist eine sehr einfache und sichere

Alternative, wie man auf dem Stand des größten deutschen

Biometrie-Unternehmens DERMALOG sehen kann.



Schon heute kann man mit Hilfe seiner Fingerabdrücke oder mit dem

Gesicht das eigene Smartphone entsperren oder sich in seinen Computer

einloggen. Der Biometrie-Marktführer DERMALOG zeigt auf der CEBIT,

wie dies am einfachsten geht - und wo die Vorteile liegen.



Passwörter sind bislang ein notwendiges Übel, für das es

inzwischen eine sehr einfache Abhilfe gibt, nämlich Biometrie.

DERMALOG zeigt, wie verschiedene biometrische Merkmale eingesetzt

werden können - auch in Kombination -, damit die Eingabe von

Passwörtern zukünftig vollständig entfällt. Die

Plattform-übergreifende Lösung des Hamburger Unternehmens ermöglicht

den Biometrie-Einsatz unter allen gängigen Betriebssystemen wie

Windows, Linux, Android und iOS und lässt sich zudem leicht als

Passwort-Ersatz in Anwendungsprogramme integrieren.



"Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich keine Passwörter mehr

eingeben muss", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull, und fügt

hinzu: "Für einfache Sicherheit ist das Gesicht ausreichend, für

höhere Sicherheit nutzen wir zusätzlich den Finger. Unsere neueste

'Lebenderkennung' verhindert dabei Identitätsdiebstahl und macht

Biometrie dadurch deutlich sicherer als Passwörter."



Interessierte Besucher finden DERMALOG auf der CEBIT in Halle 12,

Stand D24. Dort stellt das Unternehmen neben dem biometrischen Login

weitere Biometrie-Lösungen für Gesicht, Finger und Iris, anhand

zahlreicher Live-Demonstrationen, ausführlich vor.





