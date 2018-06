BERLIN (Dow Jones)--Der britische Schatzkanzler Philip Hammond hat ein unverändert einiges Vorgehen der europäischen Staaten im Handelsstreit mit den USA verlangt. "Wir müssen sicherstellen, dass Europa weiter mit einer Stimme spricht", sagte Hammond beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin auch unter Verweis auf den am Freitag in Kanada beginnenden Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7).

"Wir sind alle tief besorgt über die US-Entscheidung der vergangenen Woche", sagte er zu den von den USA verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. "Wir bringen diese Besorgnisse weiter gegenüber den USA vor." Nötig sei eine enge Kooperation der europäischen Länder, um eine einheitliche Reaktion zu zeigen. Alle müssten sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. "Darauf zu antworten, erfordert Kooperation", hob der britische Schatzkanzler hervor.

Hammond betonte, seit London offiziell den Austritt aus der EU erklärt habe, habe man große Fortschritte erreicht. Großbritannien verlasse zwar die politischen Institutionen der EU, "aber wir verlassen nicht Europa", hob er hervor. "Das Brexit-Votum macht uns nicht weniger europäisch." Großbritannien stehe weiter fest zum Pariser Klimaabkommen, einem regelbasierten Handelssystem oder dem Iran-Atomabkommen.

Hammond will Zusammenarbeit statt Konfrontation

Gegenüber berichteten Äußerungen des britischen Außenministers Boris Johnson, dass dieser laut einer heimlichen Tonaufnahme US-Präsident Donald Trump zunehmend bewundere und glaube, dieser würde einen Brexit als Verhandler "verdammt hart angehen", beharrte Hammond auf einem Ansatz der Zusammenarbeit. "Meine Erfahrung ist gewesen, dass ein kollaborativer Ansatz produktiver als ein konfrontativer Ansatz ist", sagte der frühere britische Außenminister. Es sei nötig, mit den übrigen europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um ein Ergebnis zu erreichen, das beiden Seiten nütze.

Zur Motivation für den Brexit erklärte Hammond, das britische Inseldasein habe das Land zu einer anderen Antwort auf die europäische Integration geführt als zum Beispiel Deutschland.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte es bei derselben Veranstaltung zuvor als "noch offen" bezeichnet, ob es zu einem harten Brexit komme. "Wir versuchen alles, das zu vermeiden", hatte er betont. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte sich bei der Tagung überzeugt gezeigt, dass ein Verbleiben Londons in der EU "für uns alle wesentlich besser gewesen wäre", und erklärt, nun aber gelte es, den Weg für einen "fairen Brexit" zu bereiten.

