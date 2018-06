Zürich - China verschmilzt immer mehr mit der Weltwirtschaft. Dennoch sei die Volksrepublik noch nicht bereit für eine Öffnung der Finanzmärkte, sagte die chinesische Wirtschaftsprofessorin Keyu Jin am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken. China sei noch ein Entwicklungsmarkt, erklärte die Professorin, die an der London School of Economics lehrt. Es gebe sehr wenig institutionelle Investoren, 80 Prozent seien Privatanleger.

"Ich sage es mal so: China ist bereit, ich bin nur nicht sicher, ob die Welt bereit ist." Turbulenzen an den chinesischen Finanzmärkten hätten schon jetzt Auswirkungen auf die globalen Märkte.

Handelskonflikt als Chance

Dagegen sei die Handelsliberalisierung das Ziel von China. Das Land werde auch den momentanen Handelskonflikt mit der USA als Chance nutzen, ...

