Die US-Wirtschaftspolitik schadet dem Rest der Welt, sagen Volkswirte. Was sind die Antworten der EU beim G7-Gipfel? Und der Märkte? Fragen an Kristian Volaric von GKFX. Kristian Volaric von GKFX sieht ein Eldorado für Trader. Doch die Nervosität nehme zu. Was heißt das für die kommende Woche, wenn die FED womöglich an der Zinsschraube dreht? Ist das eigentlich ausgemachte Sache? Und legt sich die EZB bei ihrem QE-Programm fest? Kann sie das denn schon angesichts der Risiken in Italien? Fragen von Antje Erhard an den GKFX-Experten Kristian Volaric.