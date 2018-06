Hier geht's zum Video

In dieser Woche konnten sich die Tesla-Bullen freuen. Die Aktie des Elektroautobauers konnte deutlich zulegen und sich wieder der 200-Tage-Linie annähern. Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR bleibt aber dennoch skeptisch was Tesla angeht. Er favorisiert in Sachen Elektroautos eher den Jaguar iPace. Und hier kommt Magna ins Spiel... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Alibaba, U-Blox, den Kryptomarkt und HolidayCheck. Das komplette Interview finden Sie hier.