Die Regierung will mehr Steuergelder für die Parteien - und den unpopulären Beschluss pünktlich zum Start der Fußball-WM durchbringen.

Mehr Steuerzahler-Geld für die Parteien, im Eilverfahren, und auch noch pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft: Der Vorstoß der Großen Koalition zur Parteienfinanzierung hat nach Ansicht der Opposition alle Zutaten für einen Aufreger. Entsprechend heftig drosch sie am Freitag im Bundestag auf Union und SPD ein: "dreist", "Taschen vollmachen", "unmöglich", schädlich für das Ansehen der Politik.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Parteien zusammen ab 2019 höchstens 190 Millionen Euro bekommen dürfen statt wie bisher 165 Millionen Euro. Bekannt wurde er der Öffentlichkeit erst am Mittwoch. Schon kommende Woche soll der Bundestag das Gesetz beschließen.

Mit den Stimmen der Großen Koalition, die die Anhebung um 15 Prozent als "maßvoll" bewertet, dürfte das auch geschehen. Am Freitag überwies der Bundestag den Entwurf zunächst zur Beratung in den zuständigen Innenausschuss.

Die Finanzen der Parteien stehen auf mehreren Säulen: Mitgliedsbeiträge, Spenden, selbst erwirtschaftetes Geld und staatliche Zuschüsse. Deren Höhe bemisst sich an der "Verwurzelung in der Gesellschaft", oder auch: an Wahlergebnissen.

Schaut man sich die jüngsten Wahlergebnisse in Deutschland an, hat insbesondere die SPD verloren. Dass deren Kassen nach mehreren Sonderparteitagen und einer Mitgliederbefragung zur GroKo geschröpft sind, ist kein ...

