DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Queen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:11 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.758,60 -0,62% +1,74% Euro-Stoxx-50 3.438,66 -0,61% -1,86% Stoxx-50 3.055,69 -0,21% -3,84% DAX 12.717,11 -0,73% -1,55% FTSE 7.676,82 -0,36% +0,52% CAC 5.435,09 -0,24% +2,31% Nikkei-225 22.694,50 -0,56% -0,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,66 +47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,59 65,95 -0,5% -0,36 +9,8% Brent/ICE 76,65 77,32 -0,9% -0,67 +18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,91 1.297,13 +0,1% +1,78 -0,3% Silber (Spot) 16,72 16,70 +0,1% +0,02 -1,3% Platin (Spot) 899,85 900,00 -0,0% -0,15 -3,2% Kupfer-Future 3,27 3,28 -0,1% -0,00 -1,7%

Die Ölpreise zeigen sich nach den deutlichen Vortagesgewinnen wenig verändert. Weiterhin stehen die Entwicklungen in Venezuela und dem Irak im Fokus. Dazu kommen die Sorgen um eine mögliche Ausweitung der Fördermengen durch die Opec. Der Goldpreis notiert wieder knapp unter der Marke von 1.300 Dollar. Im Fokus steht hier das G/-treffen am Wochenende.

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Vorfeld des G7-Gipfels dürfte die Wall Street mit einem kräftigen Minus in den Handel am Freitag starten. Es herrscht Unsicherheit unter Investoren, wie die Gespräche zwischen den USA und den anderen sechs Teilnehmern bis zum Samstag verlaufen werden. Konfliktstoff gibt es derweil genug: Strafzölle, Protektionismus, Handelskonflikte mit der EU und China und der Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen. Die Fronten scheinen, trotz vereinzelter Fortschritte, weiter verhärtet. Und ob es beim Treffen in Kanada zu einer Annäherung kommen wird, scheint zumindest fraglich. Daher dürften die Anleger im Vorfeld auf Nummer Sicher gehen. Dazu kommen die Entwicklungen in den Schwellenländern. So fiel der Aktienmarkt in Brasilien am Vortag um 3 Prozent auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr und die Landeswährung Real wertete weiter ab. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Die Blicke sind schon auf die Sitzungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche gerichtet. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als sicher. Spannender dürfte die EZB-Sitzung mit den Spekulationen um ein mögliches Ende der Anleihekäufe werden. Unter den Einzelwerten verlor die Broadcom-Aktie nachbörslich 2,0 Prozent. Die Zweitquartalsergebnisse des Halbleiterkonzerns waren besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick auf das dritte Quartal lag im Rahmen der Marktschätzungen. Doch verfehlte die wichtige Mobilfunksparte die Prognosen der Analysten. Vorbörslich wird die Aktie bislang noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Welle schlechter Nachrichten setzt Europas Börsen am Freitagmittag unter Druck. Technologiewerte leiden unter Apple, die Schwellenländer brauchen Unterstützung, in Deutschland enttäuscht die Konjunktur und die Deutsche Post belastet mit einer Gewinnwarnung. Dazu sorgt das beginnende G7-Treffen in Kanada für eine gedämpfte Stimmung: Denn dass es dort zu einer Annäherung zwischen den USA und den sechs anderen Staaten kommen wird, scheint immer unwahrscheinlicher. Sorgen machen mittlerweile auch die Reihe schwacher Konjunkturdaten - insbesondere aus Deutschland. Konjunkturwerte stellen daher in Europa die Hauptverlierer: Der Auto-Index fällt 1,2 Prozent, Banken und Rohstoffwerte bis zu 1 Prozent. Im DAX geben BMW, Daimler und VW bis zu 1,4 Prozent nach. Für lange Gesichter sorgt eine Gewinnwarnung bei Deutsche Post. Die Aktien notieren knapp 8 Prozent tiefer. Zwar hatten einige Marktteilnehmer eine Senkung der Gewinnprognose erwartet, nicht jedoch in dieser Höhe. Aktien von Apple-Zulieferern stehen ebenfalls unter massivem Druck: Dialog Semiconductor verlieren 4 und AMS 6,4 Prozent. Für Aixtron als Ausrüster der Apple-Zulieferer geht es 4 Prozent tiefer. Seit Wochen gibt es Medienberichte, dass die Nachfrage nach dem iPhone schwindet. Nun berichtet die japanische Nikkei Asian Review, dass Apple im vergangenen Jahr Aufträge zur Vorbereitung der Produktion von bis zu 100 Millionen Einheiten des neuen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X erteilt habe. Dieses Jahr würden aber 20 Prozent weniger erwartet. Mit Sorge blicken Händler daher auf die Reaktion der Apple-Aktie in New York am Nachmittag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1733 -0,54% 1,1782 1,1826 -2,3% EUR/JPY 128,19 -0,96% 129,13 130,05 -5,2% EUR/CHF 1,1553 -0,05% 1,1556 1,1610 -1,4% EUR/GBP 0,8765 -0,30% 0,8777 1,1366 -1,4% USD/JPY 109,25 -0,42% 109,59 109,96 -3,0% GBP/USD 1,3386 -0,27% 1,3423 1,3443 -0,9% Bitcoin BTC/USD 7.578,94 -1,1% 7.641,39 7.685,30 -44,5%

Der Euro baut seine Verluste aus und fällt auf 1,1733 Dollar. Händler verweisen auf schwache Daten aus Europa. Am Vortag hatte die Gemeinschaftswährung in der Spitze noch bei 1,1840 Dollar gelegen mit den Spekualtionen um ein mögliches Ende der EZB-Anleihekäufe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nachdem in den vergangenen Tagen an den asiatischen Börsen mehrheitlich Aufschläge dominiert hatten, haben sich die Handelsplätze am Freitag durchweg mit Verlusten gezeigt. Die chinesischen Kernlandbörsen führten das Feld der Verlierer an. In Hongkong endete eine sechstägige Gewinnserie ebenfalls mit klaren Abgaben. Unter Druck standen nach schwachen US-Vorgaben die zuletzt global gut gelaufenen Technologiewerte. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung der eingetrübten Stimmung auf das beginnende G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kanada, in dessen Vorfeld sich die Fronten verhärtet haben. Mit der zunehmenden Risikoscheu waren vermeintlich sichere Häfen wie US-Staatsanleihen und der Yen gefragt. In Tokio sank der Nikkei-225 - auch belastet vom anziehenden Yen - um 0,6 Prozent auf 22.695 Punkte. In China drückte die Aussicht auf einen sich verschärfenden US-Protektionismus die Kurse, nachdem es zuletzt auch Signale einer Annäherung in den Handelsgesprächen gegeben hatte. China ist von der US-Handelspolitik als "Exportweltmeister" potenziell am stärksten betroffen. Die chinesischen Im- und Exportdaten für Mai fielen derweil besser als erwartet aus. In Südkorea und auf Taiwan drückten vor allem Verluste bei Technologietiteln.

CREDIT

An den europäischen Kreditmärkten steigt die Risikoaversion am Freitag kräftig. Vor allem die Spreads auf nachrangige Bankenanleihen weiten sich merklich aus. Das könnte mit dem wieder steigenden Stress am italienischen Anleihemarkt im Zusammenhang stehen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen zieht weiter an auf 3,07 Prozent und nähert sich damit den jüngsten Hochs bei 3,38 Prozent. Mit dem G7-Treffen in Kanada und dem Trump-Kim-Treffen sowie der EZB-Sitzung in der kommenden Woche gibt es daneben weitere Risikofaktoren, die die Anleger vorsichtig agieren lassen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post verschreckt Investoren mit Gewinnwarnung

Die Deutsche Post hat die Investoren mit einer heftigen Gewinnwarnung verschreckt. Wegen einer schwachen Entwicklung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts, was sich bereits im ersten Quartal negativ auf das Ergebnis des umsatzstärksten Bereiches auswirkte, sei die bisherige Planung nicht mehr zu erreichen, so die Post. Der DAX-Konzern will nun zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität ergreifen. Zudem sei ein einmaliger Restrukturierungsaufwand erforderlich.

Erneute Spekulationen um Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

Die Spekulationen über eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank kochen wieder hoch. Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen, dass der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank mit Großaktionären über einen Zusammenschluss mit der Commerzbank gesprochen hat. Paul Achleitner soll sowohl mit Investoren als auch mit deutschen Regierungsvertretern in den vergangenen Monaten Gespräche geführt haben.

Thyssenkrupp bereitet Abspaltung von Werftgeschäft vor - Zeitung

Thyssenkrupp bereitet sich nach einem Medienbericht auf die Abspaltung seines Werftgeschäfts vor. Grund dafür sei die Entscheidung der Bundesregierung, Thyssenkrupp nicht am Bau des Mehrzweckkampfschiffes MKS 180 für die Marine zu beteiligen, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Bisher war die Werftsparte, Thyssenkrupp Marine Systems, Hauslieferant der deutschen Marine. Ohne den Auftrag verlöre Thyssenkrupp nicht nur Umsatz von 3,5 Milliarden Euro, sondern auch die Chance auf Exportaufträge von seiten anderer Regierungen.

EU-Kommission bestätigt Ermittlungen bei Styrolmonomer-Einkäufern

Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, die Styrolmonomere einkaufen, haben am Dienstag im Rahmen von Ermittlungen zu möglichen Verstößen gegen EU-Wettbewerbsrecht unangekündigt einen Besuch von der EU-Kommission bekommen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Schaltbau hat neuen Chefkontrolleur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 07:17 ET (11:17 GMT)

Die Schaltbau Holding hat nach dem abrupten Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Hans Fechner im Anschluss an die Hauptversammlung am Donnerstag zum Vorsitzenden gewählt.

BT-CEO wird im Laufe des Jahres zurücktreten

Die BT Group PLC wird ihren Chef, Gavin Patterson, im Laufe des Jahres verlieren und ist auf der Suche nach einem Nachfolger, wie das britische Telekommunikationsunternehmen mitteilte. Patterson wird nach fünf Jahren im Amt BT im laufenden Jahr verlassen.

Lloyds verkauft restliche Anteile an Standard Life Aberdeen

Die britische Bank Lloyds hat ihren restlichen Anteil an der Standard Life Aberdeen plc zu Geld gemacht. Sie hat die verbliebenen Aktien für 344 Millionen Pfund verkauft, wie die Lloyds Banking Group plc mitteilte.

Jack Mas Ant Financial sammelt bei Investoren 14 Mrd US-Dollar ein

Die chinesische Ant Small and Micro Financial Services Group Co., der Finanztechnologie-Riese von Alibaba-Mitgründer und -CEO Jack Ma, hat am Freitag über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung ihre Position als eines der wertvollsten Privatunternehmen weltweit gefestigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.