?Blockchain? ist derzeit ein angesagtes Thema und es ist immer wieder erstaunlich, in welchen Bereichen durch Blockchain Verbesserungen möglich sein sollen. Ein Beispiel dazu von der Deutschen Telekom. Das Unternehmen teilte in einer entsprechenden Meldung mit, Zitat: ?Deutsche Telekom erprobt blockchain-basierte Technik für Sperrung gestohlener Handys?. Das Thema könnte von Nutzen für die Kunden sein, denn laut Angaben der Deutschen Telekom werden alleine in Deutschland knapp 600 Handys gestohlen ... (Peter Niedermeyer)

