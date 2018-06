Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft kommt nicht aus der Wachstumsdelle

Die erhoffte Erholung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal scheint auszubleiben. Nachdem sich die Wachstumsdynamik zu Jahresbeginn halbiert hatte, weisen die jüngsten Zahlen zu Aufträgen, Produktion und Außenhandel darauf, dass die Wachstumsdelle länger anhalten wird. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal nur ähnlich moderat zulegen wird wie im ersten Quartal mit 0,3 Prozent. Die Produktion im hat sich zu Beginn des zweiten Quartals schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts sank sie im April gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent.

Commerzbank: Deutsche Wachstumsschwäche hält bis Jahresende an

Die Commerzbank hält die zu Jahresbeginn eingetretene Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Deutschland für mehr als ein kurzfristiges Phänomen. Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte, derartige Abschwächungsphasen hätten in der Vergangen in Durchschnitt zwölf Monate gedauert, diesen Zeitraum setze die Commerzbank auch für die aktuelle Episode an. "Wir stecken mitten in einem Zwischenabschwung, der bis zum Jahresende anhalten sollte", sagte Krämer.

Commerzbank: Ausgeprägte Schwächephase der Industrie

Die deutsche Industrie befindet sich nach Einschätzung der Commerzbank in einer ausgeprägten Schwächephase. "Die schwachen Produktionszahlen passen offensichtlich zu der schwachen Entwicklung der Auftragseingänge in den vergangenen Monaten", schreibt Ökonom Ralph Solveen in einer Analyse. "Der von uns auf Basis der Aufträge berechnete Trend für die Produktion zeigt derzeit eindeutig nach unten und lässt auch für die kommenden Monate eine eher noch niedrigere Produktion erwarten."

ING: Deutsche Wirtschaft braucht Investitionen

ING-Bank-Ökonom Carsten Brzeski glaubt, dass die deutsche Wirtschaft vor größeren Schwierigkeiten steht als bisher angenommen. Mit den bisher angeführten Einmalfaktoren wie Streiks, Grippewelle, Wettereffekte und Feiertage könne die ausgeprägte Schwäche nicht mehr erklärt werden. "Vor diesem Hintergrund scheinen mehr Investitionen der beste und einfachste Weg zu sein", sagt Brzeski. Das würde die Produktionskapazitäten erhöhen und die Wachstumsdynamik steigern.

BDI: US-Schutzzölle könnten deutsches Wachstum bremsen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat im Vorfeld des G7-Gipfels vor einer Eskalation des Handelskonflikts mit den USA gewarnt. "Die US-Schutzmaßnahmen könnten das Wachstum der deutschen Wirtschaft um bis zu einem viertel Prozentpunkt senken", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Frankreichs Industrie drosselt überraschend Produktion

Die französische Industrie hat im April ihre Produktion überraschend gedrosselt. Wie das Statistikamt meldete, sank der Ausstoß um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Rückgänge gab es im April vor allem in den Bereichen Bergbau, Energie und Wasserversorgung.

Commerzbank: OMT-Versprechen der EZB weiter valide

Der Anstieg der italienischen Staatsanleiherenditen wird nach Einschätzung der Commerzbank weiterhin wirksam vom Versprechen der Europäischen Zentralbank (EZB) gedeckelt, im Notfall Staatsanleihen von Ländern zu kaufen, deren Staatsanleiherenditen sie für zu hoch hält. Dass die Zentralbank bald ein Drittel der ausstehenden italienischen Staatspapiere halten dürfte, was gegenwärtig als juristische Obergrenze gilt, würde die EZB nach Krämers Überzeugung im Ernstfall nicht an der Durchführung von Outright Monetary Transactions (OMT) hindern.

BNP: EZB warnt vor Spekulation auf spätes QE-Ende

Bei der Bekräftigung, dass der Ausstieg aus der quantitativen Lockerung (QE) beim EZB-Treffen im Juni diskutiert werden wird, handelt es sich "um eine klare Warnung gegen die Spekulationen, dass es wegen der Unsicherheit in Italien zu einer Verzögerung kommen könnte", sagt Zinsstratege Eric Oynoyan von der BNP Paribas. EZB-Chefökonom Peter Praet hatte gesagt, dass die Notenbank bereits in der kommenden Woche über einen Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm im Volumen von 30 Milliarden Euro monatlich entscheiden könne.

Le Maire: Merkels Erklärungen "wichtiger und mutiger Schritt" in gute Richtung

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat die EU-Reformaussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt und sich überzeugt von einer grundsätzlichen Einigung auf Reformen bis Ende Juni gezeigt. "Das ist ein wichtiger und mutiger Schritt in die gute Richtung", sagte Le Maire beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin mit Blick auf Merkels Aussagen.

Scholz: Banken-Letztsicherung kommt vielleicht schon vor 2024

Die europäischen Staaten könnten nach Ansicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schon früher als geplant eine Letztsicherung für Banken in Schieflagen aufstellen, die eigentlich erst für 2024 vorgesehen ist. Gelinge eine Verständigung, wie notleidende Kredite reduziert und wie sichergestellt werden könne, dass sich solche Risiken nicht wieder aufbauten, "dann könnte der Common Backstop vielleicht schon früher als 2024 eingerichtet werden", sagte Scholz beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin.

Altersbezüge steigen zur Jahresmitte um mehr als 3 Prozent

Die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland erhalten ab Juli rund 3 Prozent mehr Geld: Der Bundesrat billigte am Freitag die Erhöhung, die in Westdeutschland bei 3,22 Prozent und im Osten bei 3,37 Prozent liegt. Der Rentenwert Ost soll bis spätestens zur Rentenanpassung 2024 auf 100 Prozent des Westwerts ansteigen. Mit der diesjährigen Erhöhung steigt er auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent.

Familienunternehmer nennen EU-Gegenzölle "lächerlich"

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Familienunternehmen, Brun-Hagen Hennerkes, hat die europäischen Gegenzölle gegen die USA als zu gering kritisiert. Die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union (EU) auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium seien "geradezu lächerlich", sagte Hennerkes beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin.

Verdächtiger im Fall Susanna im Nordirak festgenommen

Der im Mordfall Susanna gesuchte 20-jährige Verdächtige ist gefasst. Der mit seiner Familie aus Deutschland geflohene Ali B. sei in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgenommen worden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Er lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit der kurdischen Behörden mit der Bundespolizei.

Johnson rechnet laut Tonmitschnitt mit "Zusammenbruch" der Brexit-Verhandlungen

Der britische Außenminister Boris Johnson rechnet offenbar mit einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen. Bei einem Treffen mit konservativen Politikern sagte Johnson laut einer heimlichen Tonaufnahme, die dem Internetportal BuzzFeed News zugespielt wurde, die Verhandlungen mit Brüssel über den EU-Austritt Großbritanniens hätten nun eine "viel kämpferischere" Phase erreicht. Dabei sei auch ein "Zusammenbruch" nicht ausgeschlossen.

Hammond: Europa muss weiter mit einer Stimme sprechen

Der britische Schatzkanzler Philip Hammond hat ein unverändert einiges Vorgehen der europäischen Staaten im Handelsstreit mit den USA verlangt. "Wir müssen sicherstellen, dass Europa weiter mit einer Stimme spricht", sagte Hammond beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin auch unter Verweis auf den am Freitag in Kanada beginnenden Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7).

Studie: Globalisierung lässt vor allem Industrieländer profitieren

Die internationale Verflechtung der Wirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem den Industrieländern deutliche Wohlstandsgewinne beschert. So habe sich in Deutschland das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf zwischen 1990 und 2016 in Folge einer voranschreitenden Globalisierung jährlich um rund 1.150 Euro erhöht, teilte die Bertelsmann-Stiftung mit. Insgesamt hätten sich die BIP-Zuwächse pro Kopf für diesen Zeitraum auf rund 30.000 Euro summiert.

Österreich schließt sieben Moscheen und weist bis zu 40 Imame aus

Die Regierung in Österreich schließt sieben Moscheen und weist zahlreiche türkische Imame aus. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien mitteilte, handelt es sich um Maßnahmen gegen den "politischen Islam". Das für Religionsfragen zuständige Kultusamt begründet die Schließung der Moscheen demnach mit Verstößen gegen das Islamgesetz. Wegen verbotener Auslandsfinanzierung könnten zudem bis zu 40 Imame des Dachverbands der türkischen Moscheegemeinden in Österreich ihren Aufenthaltstitel verlieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan Exporte Mai +14,2% gg Vorjahr (PROG +12,0%)

Taiwan Importe Mai +12,0% gg Vorjahr (PROG +6,2%)

Taiwan Handelsbilanz Mai Überschuss 4,41 Mrd USD (PROG Überschuss 5,05 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.