Die Norddeutsche Landesbank stellt rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Teil des Geldes ist für die Photovoltaik-Projekte bestimmt, die in der ersten grenzüberschreitenden Ausschreibung zwischen Deutschland und Dänemark einen Zuschlag erhielten.Die Nord LB Norddeutsche Landesbank finanziert mit 40 Millionen Euro das Solarpark-Portfolio des dänischen Projektentwicklers European Energy A/S. Es sei die erste strukturierten Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen in Dänemark der Nord LB, teilte das Bankhaus am Freitag mit. Das Portfolio umfasse auch die fünf Projekte mit 50 Megawatt Gesamtleistung, ...

