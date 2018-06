Der Andrang war groß: 42 Teilnehmer folgten der Einladung nach Cleebronn zur zweitägigen Fachtagung. Ralf Körner, Geschäftsführer von Systronic Produktionstechnologie, war überwältigt über diesen regen Zuspruch: "Wir dachten, dass wir eine kleine Gruppe von etwa 15 Teilnehmern betreuen würden. Der Andrang zeigt uns allerdings, welch großer Informationsbedarf hinsichtlich der Baugruppenreinigung herrscht." Das Spektrum der Vorträge war vielfältig: So berichtete Stephan Wyrich von Systronic nicht nur über die Notwendigkeit zur Baugruppenreinigung, sondern auch über die verschiedenen Reinigungsverfahren und worauf es bei der richtigen Prozessauswahl ankommt. Zweifelsohne müssen elektronische Baugruppen zum Schutz vor elektrochemischer Migration gereinigt werden. Ebenso notwendig ist die Reinigung vor jeder Schutzbeschichtung. Wichtig dabei ist, dass die Reinigung entsprechend der Anwendung auch den Reinheitsanforderungen der IPC entsprechen müssen. Was sich so einfach anhört, ist alles andere als trivial, weiß Wyrich zu berichten: "Um hochwertige, langlebige elektronische Baugruppen zu fertigen, ist die Reinigung mehr denn je gefordert - auch wenn dies einen zusätzlichen Prozess in der Wertschöpfung der Baugruppe bedeutet. Jedoch beginnt die Baugruppenreinigung nicht erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...