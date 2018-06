Essen (ots) -



Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft ALDI Nord das Produkt "D'ANTELLI Maispasta, 500g" in den Sorten Spaghetti, Fusilli und Penne des Lieferanten "S. Trade" öffentlich zurück. Das Produkt wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Die Maispasta ist ein Regionalartikel und wurde nur in den ALDI Gesellschaften Großbeeren, Herten, Jarmen, Meitzendorf, Radevormwald, Rinteln, Scharbeutz, Werl und Weyhe gehandelt. Diese Gesellschaften betreiben Verkaufsstellen in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Welcher ALDI Gesellschaft die jeweilige Filiale angehört, kann auf der Internetseite von ALDI Nord unter der Rubrik "Filialen und Öffnungszeiten" überprüft werden.



Der Artikel ist als "glutenfrei" gekennzeichnet, bei Untersuchungen wurde aber festgestellt, dass relevante Mengen an Gluten enthalten sein können. Bei Personen mit einer Glutenunverträglichkeit kann der Verzehr zu Magen- und Darmbeschwerden führen. Personen ohne eine Glutenunverträglichkeit können den Artikel weiter bedenkenlos verzehren.



Das Produkt kann in allen ALDI Nord Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten.



