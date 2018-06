München (ots) - Moderation: Julia Krittian



Im Interview: Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende



Wohin steuert die Partei DIE LINKE? Schon länger schwelt ein innerparteilicher Konflikt um die Ausrichtung der Partei - vor allem in der Migrationspolitik. Verknüpft ist der inhaltliche Streit mit einem Machtkampf in der Fraktions- und Parteispitze, die sich gegenseitig öffentlich diskreditieren.



Wie viel Rückhalt haben die Parteivorsitzenden bei den Delegierten? Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen sich auf dem Parteitag zur Wiederwahl. Die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat eine sogenannte Sammlungsbewegung angekündigt, mit der sie eine Parallelstruktur zur Partei aufbauen könnte. Unklar ist, ob sie auf dem Parteitag dazu mehr erklären wird.



Die 15-minütige Sondersendung analysiert den Zustand der Partei DIE LINKE. Welche inhaltlichen Richtungsentscheidungen werden durch den Leitantrag auf dem Parteitag festgelegt? Welche Wählerklientel will die Partei damit ansprechen? Werden die im Leitantrag geforderten offenen Grenzen weiter definiert - und fühlt sich dann auch Sahra Wagenknecht daran gebunden?



Diese und andere Fragen sind Thema im "Bericht vom Parteitag", den Das Erste am Sonntag, 10. Juni 2018, um 23:35 Uhr ausstrahlt. Sahra Wagenknecht stellt sich den Fragen von Julia Krittian, Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, die die Sondersendung moderiert.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Tamara Anthony



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de