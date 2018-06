Von Christian Grimm

BERLIN/AACHEN (Dow Jones)--Die Stadt Aachen muss sich auf ein Diesel-Fahrverbot ab dem 01. Januar nächsten Jahres einstellen. Der Bann für die Selbstzünder muss dann in Kraft treten, wenn die Grenzwerte für giftige Stickoxide in der Luft bis dahin nicht eingehalten werden oder Ersatzmaßnahmen keine ähnliche Wirkung erzielen, wie das örtliche Verwaltungsgericht urteilte. "Es ist aktuell nicht erkennbar, dass dies ohne Diesel-Fahrverbote gelingen wird", sagte Richter Peter Roitzheim während der Verhandlung.

Die bisher eingeleiteten Schritte wie die Nachrüstung der Busflotte oder eine Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs reichen aus seiner Sicht nicht aus, um die Luft sauberer zu machen.

Nach Hamburg könnte Aachen damit die zweite Stadt werden, in der Diesel zumindest teilweise vom Verkehr ausgesperrt werden. Laut einer Gerichtssprecherin ist noch unklar, welche Autos und Lkw genau betroffen sein werden. Je nachdem, wann sie gebaut wurden, verfügen sie über unterschiedliche Abgasklassen. "Alles schlechter als (Abgasnorm) Euro 5 wäre im Falle eines Fahrverbots sicher betroffen", erklärte die Sprecherin. Ob auch Fahrzeuge mit Euro 5 mit einem Bann belegt werden, sei derzeit noch in der Schwebe.

In den kommenden Wochen wird eine Analyse des Landesumweltamtes erwartet, die noch einmal alle Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität bewertet. Erst danach soll entschieden werden, ob ein Fahrverbot wirklich nötig ist. Wenn es kommt, muss außerdem festgelegt werden, ob es die gesamte Innenstadt als Zone oder nur einzelne Straßenzüge betreffen wird.

Geklagt hatte in der Kaiserstadt die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die bereits das wegweisende Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erzwungen hatte. "Spätestens mit der Aachener Entscheidung weiß die Bundesregierung, wie auch die 27 weiteren Klagen der DUH für Saubere Luft in Deutschland ausgehen werden", sagte Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch nach dem Urteil. Er forderte die Länder auf, von sich aus Fahrverbote in betroffenen Kommunen zu verhängen.

Gegen den Beschluss können das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Aachen Berufung einlegen, über die das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet.

