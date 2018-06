Im ersten Teil meines Branchenberichts Kaffee bin ich gestern auf die wachsende Marktmacht der JAB-Holding der deutschen Milliardärs-Familie Reimann eingegangen. Seit 2012 wird hier eine extrem starke Marktposition im Kaffee-Geschäft aufgebaut.

Dabei konzentriert sich der Familien-Clan auf das margenträchtige Geschäft des Kaffee-Konsums außer Haus. Dieses Phänomen des Kaffee-to-go startete seinen Siegeszug in den USA und ist in den vergangenen Jahren ebenfalls in Europa angekommen. Ein ... (Rolf Morrien)

Den vollständigen Artikel lesen ...