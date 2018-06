Der Autohersteller BMW baut sein auf Werkzeuge für die Karosseriefertigung spezialisiertes Werk bei Eisenach weiter aus. Die Kapazität des Standorts solle um etwa 50 Prozent erhöht werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eisenach werde damit in den kommenden Jahren zum größten Werkzeugbau-Standort des Konzerns vor München und Dingolfing ausgebaut. Details über das Vorhaben sollen am 18. Juni im thüringischen Krauthausen bei Eisenach bekanntgegeben werden.

In das Werk sind nach Unternehmensangaben seit der Wiedervereinigung mehr als 160 Millionen Euro investiert worden. Gefertigt werden Presswerkzeuge für Karosserieteile. Zudem produzieren die knapp 300 Mitarbeiter fast alle Außenteile für die Rolls-Royce -Manufaktur im englischen Goodwood sowie Außenteile für BMW-Motorräder.

Mit dem Werk war BMW 1992 an den Ursprungsort seiner Autoproduktion zurückkehrt. Eisenach war 1928 der erste Standort, an dem der frühere Flugzeugmotorenhersteller bis zum Zweiten Weltkrieg Autos gebaut hat, darunter die legendären Dixi-Modelle oder den BMW 328./ro/DP/fba

