Schlagersänger Andreas Gabalier ist mit "Vergiss mein nicht" neu auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf Platz zwei folgen Ghost mit "Prequelle", auf Platz drei Eloy mit "Kopf aus - Herz an", ebenfalls beide als Neueinsteiger. Der Spitzenreiter der letzten Woche, Gzuz, rutscht mit "Wolke 7" auf den vierten Rang ab. In den Single-Charts hat sich weniger verändert. Wie in der Vorwoche ist Capital Bra mit "One Night Stand" auf Rang eins, auch Calvin Harris & Dua Lipa bleiben mit "One Kiss" unverändert auf Platz zwei.

Von Platz sechs auf Platz drei vorgerückt ist dagegen Namika feat. Black M mit "Je ne parle pas français". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.