Jan Kuhlmann (46) wird zum 1. Juli neuer Regionalbüroleiter der

dpa für die Arabische Welt und Israel. Der bisherige Stellvertreter

des Regionalbüroleiters Nahost in Istanbul steht damit künftig an der

Spitze eines eigenen Regionalbüros für die Arabische Welt und Israel.

Bereits bisher hat er ganz wesentlich die Berichterstattung aus der

Region geplant und gesteuert. 2019 ist ein örtlicher Wechsel

Kuhlmanns aus der Türkei heraus - vermutlich nach Beirut - geplant.



"Es ist angesichts der politischen und nachrichtlichen Entwicklung

im Nahen und Mittleren Osten an der Zeit, die bisher über fünf

Zeitzonen und mehr als zwei Dutzend Länder erstreckte dpa-Region

Nahost zu teilen", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Mit Jan

Kuhlmann als Regionalbüroleiter haben wir den erfahrensten und

kompetentesten Mann für die Aufgabe gefunden, das neue Regionalbüro

Arabische Welt und Israel zu führen. Er wird sich mit der künftigen

Regionalbüroleiterin der dpa in Istanbul, Christine Röhrs, bestens

ergänzen." Röhrs ist für die Berichterstattung aus der Türkei

zuständig und koordiniert die Arbeit der dpa-Korrespondenten im Iran,

in Pakistan und Afghanistan. Kuhlmann leitet das Team mit

dpa-Mitarbeitern in Kairo, Beirut, Tunis, Amman, Gaza, Ramallah und

Tel Aviv sowie freien Mitarbeitern in den anderen arabischen Staaten.



Jan Kuhlmann ist im niedersächsischen Gifhorn geboren und in

Dortmund aufgewachsen. Er hat Geschichte, VWL, Islamwissenschaft und

Arabisch studiert. Nach seinem Volontariat bei den "Kieler

Nachrichten" kam er 2002 erstmals für drei Jahre zur dpa. Danach

arbeitete er als Politik-Redakteur beim Mannheimer Morgen, als

Berlin-Korrespondent der Wochenzeitung Rheinischer Merkur und als

freier Journalist mit Schwerpunkt Nahost und Islam. 2014 kehrte er

als Korrespondent für die arabische Welt zur dpa zurück. Von seinem

Standort Istanbul aus berichtet er seit vier Jahren über die ganze

Region und reist regelmäßig dorthin.



Die dpa organisiert ihre Auslandsberichterstattung über ein

weltweit flächendeckendes Netz von Regionalbüros. In den jeweiligen

Teams arbeiten alle dpa-Korrespondenten unter der Regionalbüroleitung

eng zusammen - unabhängig davon, ob sie vorrangig auf Deutsch oder in

einer anderen Sprache arbeiten. Die dpa bietet ihre

Nachrichtendienste weltweit auch in Englisch, Arabisch und Spanisch

an.



